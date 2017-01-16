Регистрация брака - это очень важный шаг в жизни влюбленных, своеобразный переход отношений между людьми на новый уровень. Не чуждо стремление соединить судьбы и заключенным Даугавпилсских тюрем. Женятся заключенные достаточно часто. Об этом в программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" рассказала руководитель Даугавпилсского ЗАГСа Хелена Солдатёнок.

В 2017 году дни и время на браки в городских местах заключения расписаны уже до апреля. По словам г-жи Солдатёнок, каждый месяц регистрируется по 3-4 брака. Обычно невесты - жительницы Латвии: из Даугавпилса, Риги и других городов. Однако в конце минувшей недели в Даугавпилсский ЗАГС обратилась гражданка США, желающая выйти замуж за заключенного одной из Даугавпилсских тюрем.



На регистрацию такого брака сотрудники ЗАГСа всегда выезжают непосредственно в места заключения. Стоимость такой регистрации немного выше, чем обычных свадеб в здании учреждения.