В четверг, 12 января, в помещении Даугавпилсского театра чествовали лучших спортсменов 2016 года. Здесь прошла традиционная церемония награждения обладателей титула «Лауреат спорта». Спортсмены и их тренеры, целые команды и клубы, спортивные журналисты и учителя спорта претендовали на звание лучших в 18 номинациях.

Претендентов выдвигали сами горожане, однако последнее слово было за членами специальной комиссии, в которую вошли как спортсмены, так и представители общественных организаций и самоуправления. Всего было получено 42 заявки.

По средствам голосования в социальных сетях горожане выбирали самого популярного спортсмена года. Им стал фигурист Денис Васильев, обладатель серебряной медали на Молодежной Олимпиаде.

Лауреатов приветствовал мэр города Янис Лачплесис, который поблагодарил спортсменов за увлеченность их делом и рассказал о планах по развитию инфраструктуры спорта и здорового образа жизни.

Лучшим спортсменом года стал борец Никита Масюк, который на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе занял 5 место. Титул лучшей спортсменки года заслуженно достался чемпионке Европы, участнице летней Олимпиады в Рио Анастасии Григорьевой. Немаловажную роль в заслугах наших борцов сыграла забота Даугавпилсского самоуправления. По мнению олимпийцев, в городе созданы все условия для проведения тренировок по борьбе.

Путь в большой спорт начинается со школьной скамьи. Главная роль здесь у учителя. Заслуженные награды и звание Лучший учитель спорта получили Сергей Смирнов и Анита Вилцане. Не были забыты и ветераны - Людмила Нефедова-Волкова и Владимир Голубев. Город отметил пара-олимпийцев Эдуарда Пупелиса и Жанну Цвечковскую. Памятными призами и благодарственными грамотами были награждены 32 спортсмена. Спортивный клуб «Локомотив» стал обладателем приза в номинации «Команда года».