В Латгалии социальные работники обнаружили на полу в доме тело замерзшей 92-летней женщины, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
В помещениях чувствовался запах дыма. Медики констатировали у женщины признаки инсульта, переохлаждение тела, также, возможно, она отравилась угарным газом.
Вчера с переохлаждением тела в больницы в общей сложности доставлено девять человек в возрасте от 38 до 92 лет.
Вчера с переохлаждением тела в больницы в общей сложности доставлено девять человек в возрасте от 38 до 92 лет.
А вот социальные службы обязаны исполнять свои прямые обязанности согласно законодательству!
Первый: писать заявление в полицию (в простой письменной форме описываете развёрнуто ситуацию и указываете в нём же своё прошение, что именно вы желаете и считаете нужным). Можно сослаться на пункты законов: о нанесении умышленных убытков (они подлежат возмещению с процентами). Вообще ваша ситуация подппдает под криминальную статью и не одну!
Второй: блокируете карту и делаете новую
В первом случае, надёжность повторения ситуации с изыманием средств у человека - мизерная.
Во втором же случае, ситуация может повторяться до бесконечности.