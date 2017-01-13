В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей Латвии ожидается снегопад, в последующие дни температура воздуха понизится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.

В Даугавпилсе, согласно прогнозу meteo.lv, снегопад может начаться ближе к 17 часам.

Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце.

В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей Латвии ожидается снегопад, в последующие дни температура воздуха понизится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.



Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце.



На следующей неделе в Латвии может быть до -15 градусов мороза.