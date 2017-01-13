Акционеры Даугавпилсского предприятия "Завод приводных цепей Диттон" 15 февраля на внеочередном собрании будут решать вопрос об участии в Латгальской Специальной экономической зоне (СЭЗ), - говорится в сообщении компании для биржи "Nasdaq Riga".

Также во время этого собрания планируется переизбрать Совет компании.



Как сообщается, в случае, если по каким-либо причинам 15 февраля на собрании не будет необходимого кворума для принятия решения, встреча будет назначена на 17 марта.



Акционерами завода являются: клиенты Латвийского "Bank M2M Europe" (23,09%), покойный Эдуард Завадский (20%), Владислав Дриксне (19,92%), SIA "Maleks S" - 12,18%.



Латгальская Специальная экономическая зона создана для стимуляции развития Латгальского региона. Предусматривается, что СЭЗ будет работать в нашем регион до 31 декабря 2035 года.