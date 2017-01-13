12 января на внеочередном заседании финансового комитета Даугавпилсской думы депутаты начали рассматривать бюджет самоуправления на 2017 год. В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро.

В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.



На здравоохранение в городе в этом году будет выделено - 449 950 евро.

На сферу образования выделят 45 366 323 евро, на отдых, культуру и религию - 10 723 654 евро.

Обхозяйствование муниципальных территорий и собственности обойдется в 9 622 279 евро, охрана среды - 2 372 615 евро.

Сфера "Экономическая деятельность" получит 16 596 751 евро из бюджета.

На общественный порядок и безопасность выделят 2 155 609 евро.

Сфера социальной защиты в этом году может рассчитывать на 9 851 838 евро.



Главный финансовый закон 2017 года депутаты рассмотрят на внеочередном заседании Думы, который состоится 16 января.