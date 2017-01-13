В течение сезона на вечернем рынке крестьянской продукции торговали 26 человек. Самая низкая активность в этом сезоне была со стороны Илукстского края, однако увеличился и стал более разнообразным ассортимент предлагаемых товаров.

Координатор проектов Отдела развития Язеп Круковский рассказал, что в следующем сезоне у домашних производителей будет больше возможностей предлагать свою продукцию, выполняя требования ПВС.



В связи с тем, что декабрь прошлого года была достаточно теплым, некоторые крестьяне торговали до Рождества. Когда откроется новый сезон крестьянского рынка, тоже будет зависеть от погоды: свою продукцию крестьяне смогут начать предлагать в мае или в июне.