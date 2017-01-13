 Даугавпилсско-Резекненская епархия, Даугавпилсская городская дума, Центр русской культуры приглашают на празднование Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Состоится мероприятие 19 января в 13.30 на озере Большие Стропы возле спасательной станции.

 Празднику на озере будет предшествовать богослужение. Оно с 8.30 пройдет в храмах.

В 13.00 - отъезд от Борисоглебского кафедрального собора.

Водосвятие проведут священники Даугавпилсского благочиния.