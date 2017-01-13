Даугавпилсско-Резекненская епархия, Даугавпилсская городская дума, Центр русской культуры приглашают на празднование Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Состоится мероприятие 19 января в 13.30 на озере Большие Стропы возле спасательной станции.
Празднику на озере будет предшествовать богослужение. Оно с 8.30 пройдет в храмах.
В 13.00 - отъезд от Борисоглебского кафедрального собора.
Водосвятие проведут священники Даугавпилсского благочиния.
В 13.00 - отъезд от Борисоглебского кафедрального собора.
Водосвятие проведут священники Даугавпилсского благочиния.
Тазы, купели да речки ладно, тут доходило до того, что освещали целые города, области и моря/океаны. А в сибирской глубинке, нашёлся поп, так тот воткнул крест в землю, у себя на околице и объявил планету очищенной от скверны.
Вдумайтесь, греховные по определению люди, создают святые места и воду, более того, объявляют других людей, не менее греховных, святыми.
И после этого, эти ряженные возмущаются тем, что им не верят и не уважают.
Тазы, купели да речки ладно, тут доходило до того, что освещали целые города, области и моря/океаны. А в сибирской глубинке, нашёлся поп, так тот воткнул крест в землю, у себя на околице и объявил планету очищенной от скверны.
Вдумайтесь, греховные по определению люди, создают святые места и воду, более того, объявляют других людей, не менее греховных, святыми.
И после этого, эти ряженные возмущаются тем, что им не верят и не уважают.
Чем чаще человек поминает Бога в своих речах, тем усерднее я слежу за своим кошельком.- Марк Твен
И всем отчет придется сдавать - кому раньше, кому позже. Священник тоже сам ответит.
------------
Тяжело объяснить тому кто слеп Душой, кто не видел глаза слепого в момент его ,,ухода,...
Глаза широко открылись от увиденного, а рука сама потянулась креститься... и всё, вечный покой.
Такое не забывается.
И всем отчет придется сдавать - кому раньше, кому позже. Священник тоже сам ответит.
------------
Тяжело объяснить тому кто слеп Душой, кто не видел глаза слепого в момент его ,,ухода,...
Глаза широко открылись от увиденного, а рука сама потянулась креститься... и всё, вечный покой.
Такое не забывается.
А как мирится с тем, что крещение младенцев процветает столетиями, то бишь выдаётся за крещение, купание в тазу, - с этим как быть? Вы вообще понимаете, что данная Богом каждому из нас, свобода выбора, была попрана церковниками? Нельзя заключить Завет с Богом по воле других людей, которые несут в церковь младенца, это делает или не делает только сам человек, ибо это его жизнь и его право.
Ну ладно, скажите и это споры о мнениях, - а Иисус Христос вам не пример? Ведь Он будучи уже в совершенных годах и зная, кто Он и для чего послан, пришёл и крестился при Иордане (хотя после рождения и Он был освещён в храме), по собственной воле Заключив Завет с Богом и только после этого, вступил в свою миссию.
Благодаря этим ряженным, в чей адрес вы призываете не переходить черту, поколения людей жили и умирали нехристями. Только по тому, что в древние времена таким образом, зарабатывали себе на жизнь "крестя", "отпевая" и соблюдая другие церковные обряды, церковные захребетники.
Извините, но в адрес этих людей, называл вещи своими именами раньше и буду в преть.
Пустое это всё, они привыкли придания старины, возводить себе в каноны, ни чуть не задумываясь, что сами живут в мерзости традиций культа и людей обрекают на это.
Я лично был знаком с Алексеем вторым, умнейший я вам скажу был человек, только такой же бессовестный, как и самый последний затрапезный поп, который за мнимое крещение, смеет брать деньги.
Любая церковь и раньше и ныне, это бизнес проект. Не верите? А вы соотнесите их поступки и практику, со словами Иисуса Христа, - "Даром получили, даром отдавайте".
Вот такие дела, Oljga.
Я вовсе не виню верующих людей, что они веками чешут по проложенной церковниками колее (хотя, могли бы уже и сами включить мозги), но я не приемлю действия тех, кто якобы служит Богу (хотя ещё не один из них, не смог ответить на вопрос, как именно можно Ему служить(?).
Людям по определению не дано служить Богу и даже тогда, когда человек исполняет Его волю, он это делает для себя, а не для Бога.
И если принять сказанное, то получается, что церковный контингент сам не соблюдает Заветы Бога и других вводит в мерзость пред Ним. Дожили до того, что людей гоняют по "памятным местам" лобызать прах умерших людей, которые вдруг по воле церковников, стали "святыми".
"Святой Господи, сказал один из алчущих Его, но остановил его Иисус и сказал, - ни кто не свят, кроме Отца нашего Небесного".
Для тех кто разумеет, сие сказано.
Нашел-не надо,ибо зимой напорешся на Лукавого.не надо рассказыать умершим о своих делах,ибо подслушает нечисть.
Значит ОАО РПЦ (и другие) не могут дать гарантию даже на освященную землю от нечисти
Только-не надо туда ходить,идите в храм,ПЛАТИТЕ и мы помолимся
сайт госритуал.су