12 января Сейм передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предусматривает передачу Даугавпилсскому Латышскому обществу треть имущества Дома Единства.

Подняло данный вопрос ранее Нацобъединение VL-TB/LNNK. Как рассказал тогда сопредседатель объединения Гайдис Берзиньш, цель данного законопроекта - восстановление исторической справедливости.



Даугавпилсскому латышскому обществу (ДЛО) принадлежало 10 800 кв.м. площади в Доме Единства с 172 помещениями и землей.



Законопроект предусматривает передачу почти трети недвижимого имущества на ул. Рига 22а в Даугавпилсе ДЛО.