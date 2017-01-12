На пресс-конференции в Даугавпилсской думе 9 января журналисты пытались выяснить у мэра города Яниса Лачплесиса, почему самоуправление вводит горожан в заблуждение, предоставляя искажённую и неполную информацию о заключении Госконтроля после проверки Daugavpils siltumtīkli.

Напомним, что Госконтроль недавно опубликовал заключение проверки на предприятии, уделив много внимания посредникам, которые работают на ТЭЦ, обеспечивая когенерацию и продажу тепла предприятию. Как указали проверяющие, договоры с посредниками заключены с нарушениями Закона о публичных закупках, что создаёт опасения о стабильности тарифа в будущем.



Отвечая на вопрос о том, как Госконтроль оценил вклад частных инвесторов и их работу, Янис Лачплесис отметил, что Госконтроль одновременно и положительно, и отрицательно оценил наличие на предприятии коммерсантов-посредников. Также мэр добавил, что, по его мнению, посредники на Daugavpils siltumtīkli – это хорошо, и самоуправление и впредь будет заключать договоры, которые выгодны предприятию и населению.



«Это их проблемы», - сообщил Я. Лачплесис на вопрос о том, в курсе ли он, что у Госконтроля иное мнение о работе предприятия.