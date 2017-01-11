20 декабря 2016 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялась очередная презентация поэтического сборника-альманаха “Берега поэзии”, в котором опубликованы произведения 27 даугавпилсских авторов, как уже широко известных ценителям поэзии, так и тех, с кем еще предстоит поближе познакомиться знатокам поэзии.

Цветы на столе, зажженные свечи, украшенная, сверкающая огоньками елка в зале Белорусского дома создали задушевную предрождественскую атмосферу. А несколько песен под гитару, исполненных в самом начале вечера известным в городе бардом Еленой Виткевич, как нельзя лучше настроили всех на поэтическую волну.

Открывая вечер, руководитель ЦБК Жанна Романовская отметила, что даугавпилсские поэты – частые гости в Центре белорусской культуры, где каждый творческий сезон неоднократно проходят их литературные вечера.

Поздравляя поэтов с очередной литературной победой, она образно сравнила поэтический сборник «Берега поэзии» с румами Рубона. Когда-то с них на берегах Рубона (древнее название р.Западной Двины-Даугавы) сплавляли перегонные плоты из белорусских земель в Ригу. Так и поэты, пишушие на русском и белорусском языке, отправляют свои стихи по книжной реке в большой мир.

“Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои - наши мысли заставляет поэт петь внутри нас” - процитировала Анатоля Франса ведущая вечера методист Мария Пометько и добавила, что сегодня петь наши мысли и душу заставят множество поэтов и поэтесс. А “прибиться” к берегам поэзии помогали соведущие мероприятия, одни из авторов данного сборника и много сделавшие для его выпуска Людмила Вилюма и Павел Плотников.

Творческий вечер был организован Русской писательской организацией Даугавпилса совместно с ЦБК и неспроста вызвал очень большой живой интерес среди многочисленной аудитории. Ведь большинство авторов не только состоят в русской писательской организации Латвии и ее творческой мастерской “Русло”, но и тесно связаны корнями (как, например, главный редактор книги Ирина Страздоника-Плячко), родственными и дружескими связями с Беларусью; а Станислав Володько, Людмила Вилюма, Павел Плотников, Анастасия Сазанкова там родились и впитали духовность, душевность, искренность и доброжелательство именно от белорусской земли.

Поэтических произведений в этот тихий вечер Адвента прозвучало великое множество. Затаив дыхание, все слушали искрометные речи, остроумные реплики и, конечно же, стихи в исполнении самих авторов альманаха: Екатерины Андреевой, Виталия Батюка, Евгения Ветлова, Людмилы Вилюмы, Зенона Воеводского, Станислава Володько, Владимира Вреттоса, Людмилы Идзане, Евтихия Коноплева, Маргариты Лабонарской, Юрия Лавриненко, Натальи Леончук, Любови Никифоровой, Павла Плотникова, Татьяны Рускуле, Анастасии Сазанковой, Марии Сафроновой, Татьяны Сервут, Ирины Страздоника-Плячко, Регины Усачевой, Анатолия Харина, Ольги Яковлевой.

И, конечно же, поэзия бок о бок идет с музыкой. Именно поэтому на этом, как и других творческих вечерах, прозвучало очень много музыкальных номеров. Это и трогательные песни под гитару в исполнении Е.Виткевич, и лирические в исполнении ансамбля сеньоров “Спадчына”, и сольные композиции от Людмилы Вилюмы и Любови Ковалевой. А еще было море цветов, поздравлений и душевных разговоров за чашкой чая. Благодарные слушатели долго не расходились и вели неторопливые задушевные беседы, продолжали читать стихи и петь песни.

“Поэзия – горячий цех,

В котором место есть для тех,

Кто ночью и при свете дня

Прожить не может без огня.” (Илья Селинский)

Эти строки в полной мере относятся к нашим любимым и уважаемым поэтам. В завершении вечера М.Пометько пожелала всем поэтам столько жара в сердце и огня в душе, чтобы его хватило на долгие годы: жить, любить, творить и радовать всех своими новыми стихами и сборниками!

Издание книги стало возможным благодаря проекту Русской писательской организации, получившей финансовую помощь из “Фонда поддержки негосударственных организаций” Даугавпилсской городской думы. Коллектив авторов сборника выражает искреннюю благодарность как Даугавпилсской городской Думе, так и Центру белорусской культуры за сотрудничество при организации и проведении презентации альманаха “Берега поэзии”.