По данным Государственной пожарно-спасательной службы и спасательной службы Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы в морозные дни происшествий на городских водоёмах не констатировано.

На озерах лед достаточно прочный, и любители зимней рыбалки могут чувствовать себя в безопасности. А вот ситуация на реках иная. Даугава по-прежнему остается опасной. На берегах реки в черте города установлены информационные знаки, предупреждающие о запрете находиться на опасном льду. Не стоит забывать и о том, что с октября прошлого года действуют изменения в Административном кодексе правонарушений, которые предусматривают различные виды наказаний за пребывание на опасном льду водоемов.

Специалисты также напоминают о том, что особого внимания в этот период требуют к себе дети. Ни на реке, ни на озёре, даже если лёд крепкий, их нельзя оставлять без присмотра.