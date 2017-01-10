7-8 января хоккеисты «Даугавпилса» провели две выездные игры в Лиепае. Вояж в Курземе завершился победным дублем над «Лиепая Юниорс». В первый день счет удалось открыть только на 30-й минуте. Численное превосходство в две клюшки реализовал Владислав Цибульский. До перерыва по разу голкипера хозяев льда огорчили Эдга Петров и Ренат Вабищевич – 3:0.

На следующий день игра складывалась сложнее. Даугавплчане в первом периоде получили две шайбы. К 27-й минуте уступали уже три, но завершения второго временного отрезка успели переломить ход встречи. В. Цибульский, Оскар Анцитис, Марис Лещев сравнивают счет – 3:3, а дубль Э. Петрова в третьем периоде приносит очередную победу «Даугавпилсу» - 5:3.



С 32 очками «Даугавпилс» возглавляет чемпионат. Ближайшие преследователи – «Лиепая Юниорс» отстают на 9 очков.