Госконтроль в предверие 2017 года опубликовал ревизионное заключение по ситуации на "Daugavpils siltumtīkli", постановив, что вероятна угроза повышения тарифа на тепло в будущем.

Так, в течении последних 8 лет частным фирмам за поставленную теплоэнергию было выплачено порядка 35 миллионов евро. При этом "Daugavpils siltumtīkli" на данный момент самостоятельно производят лишь 48% потребляемой жителями теплоэнергии. Начиная с 2013 года производительность предприятия самоуправления для нужд горожан сократилось с 80% до 50%. Это свидетельствует о фактической приватизации теплосетей.



Также, в ходе проверок, заключённых с частными фирмами договоров были выявлены нарушения в их заключении. А именно - договоры заключены без закупочных процедур, при использовании не соответствующей действительности информации.



Среди прочих и договоры, заключенные с "Latneftegaz" по ТЭЦ 2, включая дополнительные соглашения, признаны незаконными. В конкретном случае отсутствовала процедура закупа, и условия, позднее подписанных дополнений признаны противоречащими требованиям закона.



Все выше указанные выводы дают основание Госконтролю полагать о вероятном повышении тарифа на тепло начиная с 2019 года.