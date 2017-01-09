В Латвии развернулась дискуссия о необходимости отмены налогов на деньги, которые латвийцы, работающие за границей, пересылают своим родственникам в Латвию. За пределами Латвии работают и многие даугавпилчане. Чтобы прояснить ситуацию - кто и в каких случаях должен платить налог - "Наша" обратилась в Службу госдоходов Латвии. Приводим комментарий специалистов.

Как сообщили в Службе госдоходов, в настоящее время установлены различные правила, связанные с получением живущими в Латвии денежных переводов из-за рубежа. Главным образом, заявили в СГД, закон в настоящее время устанавливает степень родства между получателем денег и отправителем, при котором налоги за перечисленную сумму платить не нужно. Всего есть три возможные ситуации:



1) Полученные деньги не надо декларировать, а подоходный налог не нужно платить, если:



Отправитель денег связан с получателем браком или родством до третьей степени в понимании Гражданского закона (родители, братья, сестры, внуки, дети, братья или сестры родителей или их дети), а денежный перевод сделан в рамках одного домашнего хозяйства и используется на погашение хозяйственных расходов. В этом случае, полученные деньги не надо декларировать, поскольку, по экономической сути, доход не образуется.



2) Полученные деньги надо декларировать, но подоходный налог платить не нужно, если:



Житель Латвии банковским переводом получает деньги от своего живущего за пределами Латвии родственника до третьей степени в понимании Гражданского закона, с которым у него нет общего домашнего хозяйства. При этом, деньги получены для погашения расходов на образование или медицину, или лечение. Чтобы к этим деньгам не применялся подоходный налог, его получателю необходимо предъявить документы, что деньги израсходованы на указанные выше нужды.



При этом, если денежная сумма в обоих перечисленных выше случаях превышает 4000 евро в год от одной и той же персоны, ее необходимо задекларировать в качестве необлагаемого налогом дохода и указать в годовой декларации за предыдущий год, информировав, таким образом, СГД о происхождении денег.



3) Полученные деньги надо декларировать и подоходный налог надо платить:



Если житель Латвии банковским переводом получает более 1425 евро в год от живущего за пределами Латвии лица, с которым он не состоит в браке или не является родственником до третьей степени, либо вообще не является родственником (друг, сосед и пр.), а полученные деньги используются не на лечение либо образование. В этом случае, полученные деньги придется декларировать, предоставляя в СГД декларацию за минувший год, а с полученной суммы, превышающей 1425 евро в год - платить подоходный налог в размере 23%.



Упомянутые декларации за 2016-й год необходимо сдать в Службу госдоходов до 1 июня 2017 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте Службы госдоходов в разделе "Декларация о годовых доходах".