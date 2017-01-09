Латвия находится на третьем месте в Европе по числу самоубийств, в первой десятке — по всему миру. Высокое число суицидов по прежнему является одним из факторов актуальной ситуации в стране – об этом упоминается в информативном сообщении Министерства здравоохранения, озвученном на последнем декабрьском заседании Кабинета Министров

Количество погибших от собственных рук превышает число жертв автоаварий. В нашей стране за последние два года почти тысяча человек наложило на себя руки. В 80 процентах случаев – это мужчины. Попыток свести счеты с жизнью было совершено больше в десятки раз.



«Среднестатистический портрет самоубийцы выглядит так — это мужчина. Живет он в Латгалии, потому что именно там число самоубийств выше. Он — среднего возраста. Подвержен разным факторам риска — психологическим или социальным. Это могут быть проблемы в семье, проблемы с работой, алкоголь, депрессия», — рассказал специалист центра профилактики и контроля заболеваний Томс Пулманис.



В прошлом году самоубийство совершили 386 человек. 305 – мужчины. Причин, по которым люди решаются на суицид – масса. Основная - по мнению многих специалистов – социально-экономическое положение.