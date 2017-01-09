У студентов Даугавпилсского университета есть возможность получить дополнительные стипендии из городского бюджета.

Финансовый комитет гордумы рассмотрел вопрос присуждения стипендий 10 студентам ВУЗа. Принятое решение передано на рассмотрение на заседание думы. Правда, суммы, на которые могут претендовать студенты, не очень большие. Депутаты приняли решение выплачивать 10 студентам ДУ по 43 евро в месяц в течение полугода.



Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем заседании.