В Латгалии 59-летний мужчина был найден в состоянии алкогольного опьянения спящим на лестничной клетке. Мужчина получил обморожения обеих стоп и пальцев рук.

Еще один 43-летний житель Латгалии подрался после посещения кафе. Его нашли лежащим в снегу на обочине с сотрясением мозга и обморожением рук.



В последние дни, с наступлением сильных морозов, в нашем регионе увеличилось количество людей пострадавших от холода. В медучреждения поступают люди с обморожениями и переохлаждением. В нескольких случаях мороз забрал жизни. Напоминаем, что помощь замерзающим на улице людям может оказать социальная служба. Сообщить о мерзнущих бездомных можно и в муниципальную полицию.