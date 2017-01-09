В декабре Центральное статистическое управление начало опрос населения о качестве жизни. Уже можно сделать первые выводы — пока об активности жителей, сообщает Latvijas radio со ссылкой на ЦСУ.
Исследование охватывает все большие города Латвии, кроме Риги (там опрос уже проводился ранее).
Цель мероприятия — выяснить, насколько люди удовлетворены жизнью в своем городе. Среди вопросов, в частности — об общественном транспорте, доступности здравоохранения, культурной жизни, состоянии улиц в конкретном городе.
Анкеты предлагается заполнить только тем горожанам, кто получил соответствующее письмо от ЦСУ.
В целом отклик респондентов пока оценивается как удовлетворительный. Особенной активностью отличаются елгавчане. При этом даугавпилчане на сегодняшний день не слишком торопятся рассказывать о своем качестве жизни.
ЦСУ призывает всех, получивших приглашения, заполнить анкеты до 15 января. С 16 января интервьюеры ЦСУ попробуют связаться с не ответившими лично или по телефону.
Цель мероприятия — выяснить, насколько люди удовлетворены жизнью в своем городе. Среди вопросов, в частности — об общественном транспорте, доступности здравоохранения, культурной жизни, состоянии улиц в конкретном городе.
Анкеты предлагается заполнить только тем горожанам, кто получил соответствующее письмо от ЦСУ.
В целом отклик респондентов пока оценивается как удовлетворительный. Особенной активностью отличаются елгавчане. При этом даугавпилчане на сегодняшний день не слишком торопятся рассказывать о своем качестве жизни.
ЦСУ призывает всех, получивших приглашения, заполнить анкеты до 15 января. С 16 января интервьюеры ЦСУ попробуют связаться с не ответившими лично или по телефону.
Нас ждёт сказочный сценарий:
""За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!""
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.