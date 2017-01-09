В декабре Центральное статистическое управление начало опрос населения о качестве жизни. Уже можно сделать первые выводы — пока об активности жителей, сообщает Latvijas radio со ссылкой на ЦСУ.

Исследование охватывает все большие города Латвии, кроме Риги (там опрос уже проводился ранее).



Цель мероприятия — выяснить, насколько люди удовлетворены жизнью в своем городе. Среди вопросов, в частности — об общественном транспорте, доступности здравоохранения, культурной жизни, состоянии улиц в конкретном городе.



Анкеты предлагается заполнить только тем горожанам, кто получил соответствующее письмо от ЦСУ.



В целом отклик респондентов пока оценивается как удовлетворительный. Особенной активностью отличаются елгавчане. При этом даугавпилчане на сегодняшний день не слишком торопятся рассказывать о своем качестве жизни.



ЦСУ призывает всех, получивших приглашения, заполнить анкеты до 15 января. С 16 января интервьюеры ЦСУ попробуют связаться с не ответившими лично или по телефону.