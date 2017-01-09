Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления "Социальная служба" напоминает своим клиентам, что выдача подарков лицам, которым они положены, продлится до 28 января и просит их получать активнее. Подарки к Новому году положены:

- лежачим персонам с инвалидностью, получить можно на ул. Виенибас, 8, 5-й каб;



- лицам, которые получают услугу обслуживания на дому - в Бюро надомного обслуживания на ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж;



- детям до 14 лет (включительно) из семей со статусом малоимущих и малообеспеченных - на ул. Виенибас, 8, 13-й каб ;



- детям с инвалидностью и детям, которым сиротским судом назначены опекуны - на ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж.



Также Социальная служба просит пенсионеров, подавших до Нового года документы на получение проездных, активнее приходить за ними на ул. Виенибас, 8, в 16-й кабинет.





Прием клиентов социальной службы:



Понедельник с 8.00 до 17.45



Вторник с 8.00 до 16.45



Среда с 8.00 до 17.45



Четверг с 8.00 до 16.45



Пятница с 8.00 до 11.00