На заседании финансового комитета Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели вопрос о повышении зарплат педагогам дошкольных образовательных учреждений Даугавпилса.



Правила Кабинета министров предусматривают, что с 1 сентября этого года заработная плата педагогов дошкольных учреждений должна составить 680 евро за ставку.



До сих пор заработная плата педагогов дошкольных учреждений образования составляет 650 евро за ставку. Большинство педагогов работают на 0,77 ставки и получают около 500 евро. Полной ставки у них нет, потому что с 1 сентября 2016 года министерство образования и науки повысило ставку с 30 до 40 часов в неделю, однако педагоги дошкольных учреждений продолжают работать 30 часов.



Если решение будет принято, то за ставку 0,77 педагоги получат на 23,10 евро больше.