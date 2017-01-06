В даугавпилсское муниципальное учреждение "Центр латышской культуры" поступило письмо от Эгила Витанда - гражданина Латвии, живущего в США. Он желает предоставить финансовую помощь Дому Единства, который был спроектирован его отцом Вернером Витандом.

Финансовый комитет Даугавпилсской городской думы рассмотрел вопрос о принятии пожертвования в размере 11 070,99 евро.



В своем письме Эгилс Витандс извещает, что часть данных средств можно было бы вложить в создание печатного издания о Доме Единства, в виде книги с фотоматериалом и информацией о нем.



Другая часть пожертвования может быть использована для создания и размещения в Доме Единства галереи картин латышских художников, одним из которых могла бы стать даугавпилчанка Силва Линарте.



Окончательное решение о принятии пожертвования будет принято на заседании Даугавпилсской городской думы.