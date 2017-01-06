За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 9 человек.

В нашем регионе также произошло ДТП, в котором постарадал человек. Как сообщили в пресс-центре Государственной полиции, авария с пострадавшим случилась на шоссе Краслава-Прейли-Мадона. Здесь мужчина 1988 года рождения на автомашине "Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Volvo v70", которой управлял мужчина 1987 года рождения. Водитель "Audi" с травмами доставлен в больницу.