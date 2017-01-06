Через 5 месяцев пройдут выборы в самоуправления Латвии. О настроении населения перед выборами и о том, каких перемен стоит ожидать в студии Latvijas Radio дискутировали три эксперта: эксперт по делам самоуправлений Инга Вилка, политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс и ведущий исследователь Института Социальный и политических исследований ЛУ Висвалдс Валтенбергс.

В ходе дискуссии эксперты предположили смену руководства в пятой части самоуправлений Латвии. В частности, было высказано мнение о том, что на грядущих выборах есть вероятность смены мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса.



Среди основных причин, ввиду которых политическая ситуация в Даугавпилсе может изменится, были названы - общее недоверие к власти, распад "Единства" и отсутствие поддержки самоуправлений со стороны государства.



По мнению эксперта по делам самоуправлений Инги Вилки, доверие к руководителю самоуправления со стороны избирателей было бы намного больше, если бы мэра города жители выбирали напрямую. В этом же случае п Однако, как известно, подобная законодательная инициатива в Латвии была отклонена. В частности, против прямых выборов мэров больших городов в свое время выступала партия "Единство/Латгальская партия".



Говоря о больших городах, эксперты отметили, что в Даугавпилсе уровень политической культуры отстает от столицы по меньшей мере на 15 лет.



Эксперты также отметили, что в целом по стране отношение к власти любого уровня со стороны населения нигилистическое, наполненное скептическими взглядами и порой даже депрессивное.