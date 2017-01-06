На сайте администрации президента Украины Петра Порошенко зарегистрирована электронная петиция о строительстве Черноморско-Балтийского автобана по маршруту Херсон - Киев - Минск - Даугавпилс – Таллин.

В тексте электронного документа говорится: «Пригласить в Украину в 2017 году с официальным визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Латвии Раймонда Вейониса, Президента Эстонии Керсти Кальюлайд для проведения переговоров с последующим подписанием договора о строительстве стратегического Черноморско-Балтийское автобана Херсон - Киев - Минск - Даугавпилс - Таллин. Фактическое расстояние от Херсона до Таллина (около 1550 км) можно будет доехать за 16 часов. Преимущества такого маршрута для украинского государства не пересчитать», - утверждает автор петиции, активист Сергей Дюрич.



Для того, чтобы президент Порошенко рассмотрел ее, необходимо 25 тыс. подписей.