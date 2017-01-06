На сайте администрации президента Украины Петра Порошенко зарегистрирована электронная петиция о строительстве Черноморско-Балтийского автобана по маршруту Херсон - Киев - Минск - Даугавпилс – Таллин.
В тексте электронного документа говорится: «Пригласить в Украину в 2017 году с официальным визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Латвии Раймонда Вейониса, Президента Эстонии Керсти Кальюлайд для проведения переговоров с последующим подписанием договора о строительстве стратегического Черноморско-Балтийское автобана Херсон - Киев - Минск - Даугавпилс - Таллин. Фактическое расстояние от Херсона до Таллина (около 1550 км) можно будет доехать за 16 часов. Преимущества такого маршрута для украинского государства не пересчитать», - утверждает автор петиции, активист Сергей Дюрич.
Для того, чтобы президент Порошенко рассмотрел ее, необходимо 25 тыс. подписей.
Для того, чтобы президент Порошенко рассмотрел ее, необходимо 25 тыс. подписей.
Пускай майданят в своей извращённой республике эти "прыгающие сатанисты"!
Пускай майданят в своей извращённой республике эти "прыгающие сатанисты"!
Я извиняюсь спросить, - а у кого собирают эти подписи? Ну в смысле? кто будет принимать решение о строительстве автобана? И пожалуй главное, - кто за это будет платить?
Рассудите здраво, Украину ныне отжали так, что там тараканы доходят до самоубийства. Какой уж тут на фиг автобан, тем более, через Даугавпилс и самое смешное ..... - куда?
А ныне существующие дороги чем не устраивают? Может дешевле отремонтировать уже существующие дороги, чем гнать порожняк о строительстве новой автомагистрали? )
Пока собрали 34 штуки подписей.
ЭХ ! Такой планчик срывается...
Н.В.Гоголь."Страшная месть": "Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою."
Л.Н.Толстой."Война и мир": "Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине."
А.П.Чехов. Письмо И.Леонтьеву: "Итак, я еду в Украйну, а Вы, крокодил, остаетесь в тундре". "