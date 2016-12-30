В преддверие Нового года предприятие “Daugavpils satiksme” предлагает жителям Даугавпилса и гостям города новую услугу - аренду трамвая середины прошлого века.

Вагон предназначен для различных мероприятий в уютной атмосфере с напитками и приятной музыкой.



Количество гостей, которые может вместить ретро-трамвай - 24 человека. В вагоне установлены 8 столиков и есть возможность слушать музыку.



Подать заявку нужно заранее по телефону: 654 33632.