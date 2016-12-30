В преддверие Нового года предприятие “Daugavpils satiksme” предлагает жителям Даугавпилса и гостям города новую услугу - аренду трамвая середины прошлого века.
Вагон предназначен для различных мероприятий в уютной атмосфере с напитками и приятной музыкой.
Количество гостей, которые может вместить ретро-трамвай - 24 человека. В вагоне установлены 8 столиков и есть возможность слушать музыку.
Подать заявку нужно заранее по телефону: 654 33632.
Количество гостей, которые может вместить ретро-трамвай - 24 человека. В вагоне установлены 8 столиков и есть возможность слушать музыку.
Подать заявку нужно заранее по телефону: 654 33632.
простите, а трамвай тоже я?
простите, а трамвай тоже я?
Нам бы вникнуть и империю смерти Лачплесиса и Ёкста
Рома, кишка тонка третьекурсникам мединститута ганндон на харю натащить? Или ты менче курсов кончавши? Так тряхани медецину. Выиграй выборы.