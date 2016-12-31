В праздничные дни полиция Даугавпилса усилено контролирует оборот пиротехнических изделий. С 23 декабря по 2 января проводятся также рейды на дорогах.

Полиция напоминает жителям, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и других одурманивающих веществ; следует соблюдать правила дорожного движения, разрешенную скорость, а также пристегиваться ремнями безопасности. В свою очередь пешеходы должны иметь на одежде светоотражающие элементы.



Стоит позаботиться и о собственном жилье, если на праздник отправляетесь в гости.