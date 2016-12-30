Трещины в спорткомплексе Даугавпилсской Государственной гимназии угрозы окружающим не несет. К такому выводу пришли специалисты фирмы по архитектуре и проектированию.

Как пояснили в Управлении образования, несмотря на отсутствие угрозы, спортивные занятия в комплексе "Vaduguns" пока проводиться не будут. Такое решение принято потому, что несмотря на безопасность несущих конструкций, существует вероятность, что попав сильно мячом по штукатурке, она местами может обрушиться.

Для того, чтобы быстрее исправить обнаруженные дефекты, в гимназии проведут работы по улучшению инфраструктуры. Проект разделен на 2 части: укрепление всех необходимых узлов и прочие работы. На данный момент проект подан на рассмотрение думы.