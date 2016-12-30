Уважаемые жители Латгалии и соотечественники!



Прымите нашы самыя теплые и сердечные поздравления

с Новым 2017 годом!



Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!

В Новом 2017 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

С глубоким уважением,





Генеральный консул

Республики Беларусь

в Даугавпилсе В. Климов