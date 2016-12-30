Уважаемые жители Латгалии и соотечественники!
Прымите нашы самыя теплые и сердечные поздравления
с Новым 2017 годом!
Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!
В Новом 2017 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
В Новом 2017 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С глубоким уважением,
Генеральный консул
Республики Беларусь
в Даугавпилсе В. Климов
Генеральный консул
Республики Беларусь
в Даугавпилсе В. Климов
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