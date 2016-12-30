Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края!

Генеральное консульство России в Даугавпилсе поздравляет Вас с наступающим Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!

К сожалению, високосный 2016 год был очень сложным, полным трагических событий. Однако, тем больше наша вера в то, что наступающий 2017 год будет лучше, принесет нам спокойствие, гармонию, благополучие. Тем решительнее наш настрой на дальнейшее плодотворное сотрудничество, развитие отношений и активизацию контактов.

Искренне желаю, чтобы все трудности и неприятности остались в прошлом году, а Новый 2017 год изобиловал добрыми переменами, новыми горизонтами, хорошим настроением, радостью, счастьем, принес исполнение желаний и претворение в жизнь самых смелых и полезных идей.



Генеральный консул России О.Рыбаков