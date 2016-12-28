Погода в Рождественские дни не баловала. Но праздники порадовали горожан сюрпризами.

24 декабря на территории костела Св. Петра после мессы открылся Рождественский вертеп, в котором воспроизведено Рождество Христово в Вифлееме. Рядом с младенцем - фигуры Девы Марии и Святого Иосифа, пастухи с овцами. Композиция будет пополняться, появятся новые скульптуры. Декан Михаил Сивицкий отметил, что открытие такого вертепа произошло впервые в истории города, поблагодарил всех, причастных к этому событию, в том числе представителей самоуправления.

25 декабря в Ледовом дворце были заполнены все трибуны. В красочной программы выступили юные фигуристы - победители и призеры чемпионатов Латвии и международных турниров. По сюжету этого спектакля на льду, спортсмены отправляются в сказочное путешествие, в котором мечты соседствует с испытаниями, без которых не бывает побед. Овациями встретили зрители Дениса Васильева – неоднократного чемпиона Латвии, спортсмена, входящего в двадцатку лучших фигуристов мира. Он поделился планами на будущее:

- Прежде всего, нужно хорошо закончить учебный год. А потом ждут очень ответственные соревнования. Главная задача – попасть на Олимпиаду, и не просто попасть, а выступить так, чтобы прославить имя Латвии и Даугавпилса.

26 декабря на площади Виенибас детей и взрослых ждали сказочные персонажи. В этот день возле главной елки засияло сердце города.

Зимние праздники продолжаются. Рождественские мастерские открыты каждый день, а Домике Гномиков малышей встречает Дед Мороз. Он напомнил, что в этом году в новогоднюю ночь на площади Виенибас после салюта состоится дискотека.