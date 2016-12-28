В течение двух дней в ледовом дворце проходили баталии самых юных хоккеистов. На «Кубке Даугавпилса – 2016» в группе U9 билось шесть команд. Этот тот возраст, когда ребята начинают свой первый официальный чемпионат, они ешё играют не по всей коробке, но это самые эмоциональные и зрелищные матчи сезона.

В девять лет парни гоняют шайбу на одной трети ледовой площадки, ворот стоят поперек. У них также три тайма на матч, но по 12 минут «грязного» времени. Каждые полторы минуты звучит сирена, возвещающая о смене пятерок.



Мальчишки, которых тренируют молодые тренеры и игроки клуба «Даугавпилс/ ЛЖД Карго» Иван Кокин и Руслан Куреласс, несмотря на одну осечку в турнире все же стали победителями своего домашнего турнира.



В первый день участники взяли резвый темп, каждая из дружин провела по три матча. За это время наметился будущий пьедестал, но U9 – тот возраст, когда местами не хватает стабильности, не всегда будет услышан тренер и можно будет получить не одну шайбу от соперника, которого вроде можно было бы смело брать.



«Даугавпилс» начал турнир с красивой победой над «Ригой» - 5:3, а затем неожиданно проиграли таллиннскому «Viper» - 0:3. Об эстонском хоккее известно мало и команда с севера стало в чем-то открытием турнира. Ребята продемонстрировали приличные технические навыки и самое главное – отличный боевой дух. К сожаленью, им чуть-чуть не хватило до пьедестала. Завершали первый игровой день хозяева льда победой над ХК «Лида» - 3:0.



Оставшиеся два матча прошли без осечек. Победа над «Шахтером» - 3:1 и «Ригой-2» - 7:0.



«Viper», проиграв в последней игре «Лиде» - 1:5, остались вне пьедестала и позволили «Даугавпилс» возглавить подиум. На второй позиции «Рига-1», «Лида» - третьи.

Турнир для такого возраста хоккеистов впервые прошел в Даугавпилсе. Заключительный съезд чемпионата Латвии команды проведут 28 января 2017 года в Тукумсе.



«Даугавпилс» провел 5 игр, забросил 18 шайб, 7 пропустил

Давид Данилов – 7 (5+2)

Эдгар Аблажевич – 5 (5+0)

Егор Рогалев – 5 (2+3)

Натан Самнилов – 4 (1+3)

Валерий Чаков – 3 (3+0)

Роман Пукинский – 3 (0+3)

Никита Семенов – 1(1+0)

Павел Денисов - 1 (0+1)

Артур Покшанс - 1 (0+1)

Андрей Лосанс - 1 (0+1)

Даниил Харитонов - 1 (0+1)



Лучшие игроки турнира:

- нападающий – Андрей Филоник («Viper»),

- защитник – Густав Салминьш («Рига-1»),

- вратарь – Даниил Кузоваткин («Даугавпилс»),

- бомбардир – Андрей Хобян («Лида»),

- приз зрительских симпатий - Никита Богданчук («Шахтер»), Михаил Бондарчук («Рига-2»).