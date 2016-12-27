Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) отправило на доработку сразу три проекта, связанных с развитием трамвайного сообщения в Латвии. Одним из проектов, которому придется пройти работу над ошибками, стал проект строительства новой трамвайной линии в Даугавпилсе.

По информации ЦАФД, коррекцию придется проводить проекту, предоставленному Ригой, где была задумана новая трамвайна линия, уточнять и дополнять проекты придется и Даугавпилсу, и Лиепае. В ЦАФД отметили, что проекты, предоставленные городами, были проанализированы на соответствие конкретным условиям программ Европейских фондов и установленным критериям оценки.



Напомним, что работа над проектом развития трамвайного сообщения в Даугавпилсе началась еще в прошлом году. Осенью 2015 года проект был выставлен на публичное сообщение. Новая линия трамвайных путей планировалась по маршруту 18.Новембра - ул.Веселибас - Стропы. Длина новой трамвайной линии должна составить около 2,5 километров, в частности, она позволит провести трамвайное сообщение до Даугавпилсской региональной больницы и инфекционной больницы.



Победителем объявленного 3 февраля этого года предприятием Daugavpils satiksme конкурса на разработку строительного проекта по обустройству новой трамвайной линии в Даугавпилсе стала фирма Rem Pro.



По прогнозам городской думы, проект планировалось реализовать либо в 2017-м, либо в 2018-м году. Однако, с учетом того, что теперь проект отправлен на доработку, пока неясно, насколько реализация этого проекта будет отложена. Работа над ошибками, которую придется проводить в проекте, может также привести к коррекциям городского бюджета, который должен быть принят в ближайшее время.