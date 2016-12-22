15 декабря состоялся очередной праздник «Ziemas Sapnis», организованный сообществом волонтеров «Brīnumdaris». Новогодняя Елка собрала вокруг себя 24 ребенка из малоимущих и многодетных семей города в возрасте от 2 до 12 лет. Праздник проходил в светлом и красивом зале, оформленном новогодними декорациями и украшениями. Такое гостеприимство оказал Event Kids Daugavpils, создав теплую обстановку. Дети также постарались привнести особое настроение, облачившись в новогодние костюмы. Гости приходили целыми семьями, что наполнило зал атмосферой семейности и единения.

В то время, когда гости прибывали и располагались в уютном месте под звуки праздничной музыки, наши волонтеры предлагали детям отведать сладкого угощения в виде сахарной ваты, которую готовила Екатерина Защеринская. Эта сладость пришлась по вкусу каждому, и никто не смог устоять перед таким угощением, которое своим видом напоминало о зимней, снежной, новогодней поре.



Когда все гости были в сборе, на огонек подоспел и Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой, в роли которых выступили известные в городе аниматоры Евгений и Любовь Журно. Они подошли к работе с душой и большой самоотдачей, вовлекая в веселье родителей и не оставляя ни минуты на покой или скуку. Завертелась праздничная кутерьма конкурсов и хороводов! Дети пускались в пляс, отгадывали загадки, играли в веселые игры. Конкурс за конкурсом, игра за игрой, так и пролетел сказочный час. Апофеозом праздника стало вручение долгожданных подарков из рук Деда Мороза. Ни один ребенок не остался без подарка! Собирали их всем городом и даже за его пределами. Волонтеры сообщества «Brīnumdaris» создали флэш-моб на своей странице в социальной сети facebook (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=640481092789362&substory_index=0&id=615958055241666), привлекая неравнодушных людей, которые желали помочь нам и подарить детям радость. Люди приносили купленные и упакованные подарки с наилучшими пожеланиями. Это тронуло наши сердца до глубины души и в очередной раз мы нашли подтверждение тому, что наш труд не напрасен. В сборе подарков нам также помогал магазин игрушек «FIKSIK», руководство которого провело акцию, в ходе которой люди приносили свои старые игрушки и получали взамен скидку в размере 10% на приобретение новых игрушек. Помимо главного подарка, дети также получили по мешку игрушек и пакету сладостей от магазина «FIKSIK».



Традиционным завершением вечера, который длился более двух часов, стало праздничное застолье! Сладкие столы, накрытые в изобилии конфетами, печеньем, соками, дали возможность всем участникам праздника побеседовать, поделиться эмоциями и радостью от полученных подарков. Во главе стола красовались торты, которые испекли специально для этого случая отзывчивые люди, участники нашего флеш-моба Юлия Медведева и Инга Мукане. Торты, как и другие угощения, ушли на ура! Ни кусочка не осталось!



Весь вечер детей фотографировали волонтеры нашей организации и каждый ребёнок имел возможность сделать новогоднее фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети и их родители выражали огромную благодарность всем тем, кто принял участие в организации и подготовке праздника. Мы, в свою очередь, также благодарим фирму «MORA» за предоставленные сладости, Event Kids Daugavpils за помещение, магазин «FIKSIK» за помощь в подготовке подарков, замечательных аниматоров за веселое настроение, а также всех участников флеш-моба, которые отозвались на наш призыв, нашли время и средства подготовить подарки, упаковать их и передать нашим волонтерам. Мы все сделали этот праздник незабываемым!



«Brīnumdaris» - каждый может стать волшебником!

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