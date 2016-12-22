Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает опрос "Качество жизни в городах". Его цель - это узнать оценку жителей городов о качестве жизни. В опросе примут участие жители Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса.
Для опроса отобраны 6230 из 146 447 адресов в городах, за исключением Риги. В опросе просят принимать участие только тех горожан, которые получили официальное письмо ЦСУ.
Жителей будут спрашивать об удовлетворенности качеством общественных услуг, занятости, ежедневных передвижениях и жизненных обстоятельствах в городе в целом. Длительность опроса не превысит 15 минут.
До 30 декабря респондентов просят заполнить анкету в электронном виде в разделе ЦСУ https://e.csb.gov.lv. Если этого не будет сделано, то с 10 января по 28 февраля 2017 года интервьюеры ЦСУ опросят респондента лично или по телефону.
Результаты опроса будут опубликованы на домашней странице ЦСУ.
Жителей будут спрашивать об удовлетворенности качеством общественных услуг, занятости, ежедневных передвижениях и жизненных обстоятельствах в городе в целом. Длительность опроса не превысит 15 минут.
До 30 декабря респондентов просят заполнить анкету в электронном виде в разделе ЦСУ https://e.csb.gov.lv. Если этого не будет сделано, то с 10 января по 28 февраля 2017 года интервьюеры ЦСУ опросят респондента лично или по телефону.
Результаты опроса будут опубликованы на домашней странице ЦСУ.
Интервью у мусорного контейнера не состоится.
И для этого нужно задействовать ЦСУ? Есть ведь и менее затратные формы. )
И для этого нужно задействовать ЦСУ? Есть ведь и менее затратные формы. )
Да хранит вас Господь, от всякой мерзости, ибо у самого у вас, получаться не очень. )
У нас КОЛИЧЕСТВА ЖИЗНИ не хватает...