Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает о ситуации на дорогах Латвии. Из-за изменчивых условий погоды грунтовые дороги в Видземе, Земгале и Латгале стали скользкими.

Причиной тому не только образовавшееся местами обледенение, но и избыток влаги. Поддержка таких дорог в это время года мало эффективна, т.к. подсыпаемый песок просто смывает. Также во время оттепели на грунтовках появляются дефекты, из-за которых дорожное полотно теряет несущую способность.

По прогнозам синоптиков в течение дня на большей части территории страны будет идти дождь, местами возможен мокрый снег. Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности, Latvijas Valsts ceļi просит о соблюдении соответствующего погодным условиям и состоянию дороги скоростного режима.