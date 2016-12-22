Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 16 декабря в период времени с 17.00 до 18.30 в Даугавпилсе на перекрестке улиц Вайньодес и Дзинтару.

Неизвестный водитель на машине PEUGEOT въехал в забор дома №9. С места происшествия он скрылся, никому не сообщив о произошедшем.

Свидетелей происшествия просят звонить по тел.: 654 03370 (с 8.30 до 16.30) или лично обращаться в полицию.