В Латвии и Даугавпилсе возрастает спрос на кровь и её компоненты, но количество доноров сокращается. Государство гарантирует компенсацию только в размере 4,27 евро, поэтому доплата Даугавпилсской думы в 5 евро каждому донору крови является ощутимым стимулом активизировать донорское движение.

На основании Обязывающих правил № 47 «Материальная поддержка Даугавпилсского самоуправления малозащищённым лицам» в бюджете на будущий год также запланированы средства на компенсацию донорам крови.

Как гарантированную государством компенсацию, так и доплату самоуправления донор получает после сдачи крови.

Даугавпилсская региональная больница информирует, что в 2016 году горожане сдавали кровь 3 617 раз, в этом году больница выдала 3 200 доз крови.

Даугавпилсская региональная больница приглашает жителей жертвовать кровь, которая крайне необходима для спасения жизни людей!

Сдать кровь можно в отделении заготовки крови, которое находится в Центральной поликлинике, тел. регистратуры 654 05323