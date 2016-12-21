21 декабря в 12.44 в Латвии наступило зимнее солнцестояние. Таким образом, закончилась астрономическая осень и началась зима.

21 декабря - самый короткий день в году, а ночь на четверг будет самой длинной ночью года. Продолжительность светового дня сегодня составит начиная с 6 часов и 26 минут в самой северной точке Латвии в Руиенском крае и заканчивая 7 часами и 2 минутами в самой южной точке в Даугавпилсском крае.



После зимнего солнцестояния дни становятся длиннее, а ночи - короче. Астрономическая весна в Латвии наступит 20 марта 2017 года, когда день станет длиннее ночи.