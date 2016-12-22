Проверяя информацию о возможном заражении пациентов гепатитом В, Государственная инспекция здравоохранения по итогам рейда в Даугавпилсскую больницу завела дело об административных правонарушениях, сообщает Latvijas radio.
Нарушения касались делопроизводства о соблюдении требований эпидемиологической безопасности. На больницу наложен штраф.
По данным эпидемиологов, вспышка гепатита В привела к заболеванию семи человек. Как рассказала Latvijas radio одна из бывших пациенток стационара, в начале июля она лечилась в отделении урологии и хирургии, но по возвращении домой почувствовала себя плохо. Настолько, что снова оказалась на больничной койке.
Анализы показали наличие гепатита В. Лечение заняло пять недель и было дорогим.
Но характерно, что во время лечения пациентка встретила товарок по несчастью – они тоже в начале июля лежали в том же отделении. Разговорились. Выстроились определенные параллели между гепатитом и их летним пребыванием в Даугавпилсской больнице.
Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Выяснил имена всех пациентов, оказавшихся в одинаковых условиях при заражении. Оказалось, все они практически в одно и то же время, едва ли не в один конкретный день находились в одном отделении Даугавпилсской больницы.
Центр связался с семейными врачами, чтобы те предупредили всех пациентов. И пока достоверно известно о семи случаях инфицирования гепатитом В, но не исключено, что в действительности пострадало больше людей.
Инкубационный период этой болезни долог – до полугода. Заболевание сильно вредит печени, и хуже всего, если оно переходит в хроническую стадию. Это грозит человеку циррозом или даже раком печени.
В Даугавпилсской больнице тоже провели проверку – внутреннюю, служебную, рассказал член ее правления Рейнис Йокст. Учитывая инкубационный период болезни, трудно определить конкретное виновное должностное лицо, признал он. Медики, которые имеют дело с инвазивными процедурами, все как один заявили, что действовали строго по правилам.
Пациенты же отмечают, что медсестры ставили капельницы нескольким пациентам в одной палате подряд, не меняя перчаток, и поднос со шприцами и всем необходимым у них был один на всех: «Кто его знает – может, они и в следующую палату с тем же пошли».
Инспекция здравоохранения эти показания пациентов проверить, понятно, уже не могла, рассказала руководитель ее Латгальского отдела Людмила Вайниня. Поэтому инспектора проверили документацию, собрали объяснения медперсонала – и выявили нарушения в оформлении документов. Вывод таков: эти нарушения связаны с распространением гепатита В в больнице.
Размер штрафа инспекция не разглашает.
По данным эпидемиологов, вспышка гепатита В привела к заболеванию семи человек. Как рассказала Latvijas radio одна из бывших пациенток стационара, в начале июля она лечилась в отделении урологии и хирургии, но по возвращении домой почувствовала себя плохо. Настолько, что снова оказалась на больничной койке.
Анализы показали наличие гепатита В. Лечение заняло пять недель и было дорогим.
Но характерно, что во время лечения пациентка встретила товарок по несчастью – они тоже в начале июля лежали в том же отделении. Разговорились. Выстроились определенные параллели между гепатитом и их летним пребыванием в Даугавпилсской больнице.
Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Выяснил имена всех пациентов, оказавшихся в одинаковых условиях при заражении. Оказалось, все они практически в одно и то же время, едва ли не в один конкретный день находились в одном отделении Даугавпилсской больницы.
Центр связался с семейными врачами, чтобы те предупредили всех пациентов. И пока достоверно известно о семи случаях инфицирования гепатитом В, но не исключено, что в действительности пострадало больше людей.
Инкубационный период этой болезни долог – до полугода. Заболевание сильно вредит печени, и хуже всего, если оно переходит в хроническую стадию. Это грозит человеку циррозом или даже раком печени.
В Даугавпилсской больнице тоже провели проверку – внутреннюю, служебную, рассказал член ее правления Рейнис Йокст. Учитывая инкубационный период болезни, трудно определить конкретное виновное должностное лицо, признал он. Медики, которые имеют дело с инвазивными процедурами, все как один заявили, что действовали строго по правилам.
Пациенты же отмечают, что медсестры ставили капельницы нескольким пациентам в одной палате подряд, не меняя перчаток, и поднос со шприцами и всем необходимым у них был один на всех: «Кто его знает – может, они и в следующую палату с тем же пошли».
Инспекция здравоохранения эти показания пациентов проверить, понятно, уже не могла, рассказала руководитель ее Латгальского отдела Людмила Вайниня. Поэтому инспектора проверили документацию, собрали объяснения медперсонала – и выявили нарушения в оформлении документов. Вывод таков: эти нарушения связаны с распространением гепатита В в больнице.
Размер штрафа инспекция не разглашает.
задолбало в очереди стоять и ждать!!!!!!!!!!!!!!!!
Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «ВЫДАЧА ТРУПОВ от 3-х до 4-х».
Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание.
Я сказал мужчине, который меня записывал:
— Что вы, — говорю, — товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, — говорю, — больным не доставляет интереса это читать.
Фельдшер, или как там его, — лекпом, — удивился, что я ему так сказал, и говорит:
— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, — говорит, — наводит на все самокритику. ЕСЛИ, — говорит, — ВЫ ПОПРАВИТЕСЬ, ЧТО ВРЯД ЛИ, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.
Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «ВЫДАЧА ТРУПОВ от 3-х до 4-х».
Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание.
Я сказал мужчине, который меня записывал:
— Что вы, — говорю, — товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, — говорю, — больным не доставляет интереса это читать.
Фельдшер, или как там его, — лекпом, — удивился, что я ему так сказал, и говорит:
— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, — говорит, — наводит на все самокритику. ЕСЛИ, — говорит, — ВЫ ПОПРАВИТЕСЬ, ЧТО ВРЯД ЛИ, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.
задолбало в очереди стоять и ждать!!!!!!!!!!!!!!!!
Онкология наступает и специалистов как я понял нет кроме нее.