На прошлой неделе семейные врачи зарегистрировали 10 случаев заболеваемости гриппом у жителей Латвии. По три случая - в Риге и Юрмале, по два - в Даугавпилсе и Елгаве.

Всего за сезон врачи сообщили уже о 30 больных гриппом. В больницы с гриппом на прошлой неделе поступили 11 человек: восемь в Риге и три — в Даугавпилсе. Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний, в целом активность гриппа пока низка, но в последние недели количество случаев заболевания постепенно растет.