На прошлой неделе семейные врачи зарегистрировали 10 случаев заболеваемости гриппом у жителей Латвии. По три случая - в Риге и Юрмале, по два - в Даугавпилсе и Елгаве.
Всего за сезон врачи сообщили уже о 30 больных гриппом. В больницы с гриппом на прошлой неделе поступили 11 человек: восемь в Риге и три — в Даугавпилсе. Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний, в целом активность гриппа пока низка, но в последние недели количество случаев заболевания постепенно растет.
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите - три-четыре! -
Бодрость духа, грация и пластика!
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще, -
гимнастика!
Если вы в своей квартире, -
Лягте на пол - три-четыре! -
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне, -
Вдох глубокий до изне-
можения!
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, об-
тирание!
Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали, -
Не страшны вам Арктика с Антарктикой!
Главный академик Иоффе
Доказал : коньяк и кофе
Вам заменят спорта профи-
лактика!
Разговаривать не надо -
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтась чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте, -
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих, -
Бег на месте общеприми-
ряющий!
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Хочется помочь советом людям, но это скорее всего не относится к ,,читающим,,
Невозможно заболеть гриппом, насморком. Невозможно! Проверено на себе, родственниках.
При первых!!! признаках простуды (грипп, насморк,..) выпить соды!
1/3 или половина чайной ложки на кружку кипятка - прошипела, остудили и выпить.
Если немного опоздали (работа, поездка) можно два, три раза в день.
НО!!! можно только после еды через 1,5 часа и ДО!!! следующего приема пищи тоже 1,5 часа - не меньше.
Иначе, правильно большинство подумало - будет вред желудку.
Пожалуйста, не пишите в ответ ,,галиматью,, а просто попробуйте.
Хочется помочь советом людям, но это скорее всего не относится к ,,читающим,,
Невозможно заболеть гриппом, насморком. Невозможно! Проверено на себе, родственниках.
При первых!!! признаках простуды (грипп, насморк,..) выпить соды!
1/3 или половина чайной ложки на кружку кипятка - прошипела, остудили и выпить.
Если немного опоздали (работа, поездка) можно два, три раза в день.
НО!!! можно только после еды через 1,5 часа и ДО!!! следующего приема пищи тоже 1,5 часа - не меньше.
Иначе, правильно большинство подумало - будет вред желудку.
Пожалуйста, не пишите в ответ ,,галиматью,, а просто попробуйте.
Хочется помочь советом людям, но это скорее всего не относится к ,,читающим,,
Невозможно заболеть гриппом, насморком. Невозможно! Проверено на себе, родственниках.
При первых!!! признаках простуды (грипп, насморк,..) выпить соды!
1/3 или половина чайной ложки на кружку кипятка - прошипела, остудили и выпить.
Если немного опоздали (работа, поездка) можно два, три раза в день.
НО!!! можно только после еды через 1,5 часа и ДО!!! следующего приема пищи тоже 1,5 часа - не меньше.
Иначе, правильно большинство подумало - будет вред желудку.
Пожалуйста, не пишите в ответ ,,галиматью,, а просто попробуйте.
В кругах, которых я последние 10 лет вращаюсь, препарат C2H5OH является универсальным средством не только от простудных заболеваний, но и средством обеспечивающим стабилизацию духовной составляющей организма.
меня заинтересовало, что микробы ,,простуды,, буквально за часа два полностью ,,захватывают,, организм и всё, сопли... Начал думать / искать, если они так быстро размножаются, то должно быть средство их также быстро уничтожающее.
Причина очень многих болезней (ну кроме тех, что от ,,удовольствия,, и то уже знаю ,,рецепт,,!) в кислотно-щелочном балансе крови. Норма 7,2...7,4рН. От не правильного питания, да и образа жизни, кровь многих людей кислотная. Вспомним теперь, где мы часто собираем грибы - в болотистой местности. Там мох, плесень разная... В кислотной крови тоже самое - микробам (паразитам и глистам) раздолье.
Вот и погибают вирусы от приема соды.
Малышева (враг людей!) и скептики скажут - щелочная среда очень вредна! Конечно, но есть лакмусовые бумажки и прибор рН тестер (в интернете не дорого стоит) - регулярно измерьте мочу!
Почему-то ,,знатоки,, сказав ,,А,, не желают сказать ,,Б,,
Уйти в режим защелачивания намного труднее, чем кажется.
А вот найти человека с нормальным рН уже стало трудно - сужу по знакомым, кому дал померить уровень рН.
В принципе, этот прибор используют аквариумисты для своих любимых рыбок. А вот позаботиться о своем теле, увы... И кого мы больше любим?! Про детей уже не говорю - вызвать врача, который пропишет понижающее температуру, а вечером пропарить ножки и ,,закутать,,малыша, что бы пропотел...
Так вы же ему сами дали жаропонижающее... и теперь потеть...
После соды дети родственников просто перестали болеть и врач, лекарства, больничный (а главное жалость к больному ребенку) уже в прошлом.
Кстати, и рак боится (лечится) содой! Но это большой секрет!!! монополия медицины!
В кругах, которых я последние 10 лет вращаюсь, препарат C2H5OH является универсальным средством не только от простудных заболеваний, но и средством обеспечивающим стабилизацию духовной составляющей организма.
интересная тема.
или ссылку.
Если вас не затруднит.