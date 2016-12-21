Министерство финансов выступило с инициативой создания с 2019 года единой сети, к которой подключены все игровые автоматы. Сейчас каждый «однорукий бандит» работает автономно, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Подключение к единой сети позволит регулятору в любой момент иметь доступ к каждому автомату. Глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне рассказала, что так станет легче контролировать работу автоматов.



«Все автоматы должны быть включены в единую сеть, во-первых, в самом игровом зале, к серверу игрового зала. И у инспекции будет возможность подключиться к этим серверам — и онлайн получать необходимую информацию», — указала она.



Советник Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Марцинкевич рассказал, что внедрение новой системы потребует значительных средств от предпринимателей. По его словам, инвестиции исчисляются миллионами. Поскольку до вступления системы в силу достаточно много времени, все компании успеют подготовиться, считает он.



В целом в ассоциации не считают, что в нововведении есть необходимость. «Мы считаем, что нет, потому что мы не заметили, что были какие-то нарушения в эти годы в игровых автоматах», — указал Марцинкевич.



Однако в надзорной инспекции, наоборот, видят пользу в единой системе. Взять хотя бы те случаи, когда игрок недоволен работой автомата. Часто инспекция получает жалобы на то, что клиент потратил на игру немалую сумму денег, но так ничего не выиграл. Игрок подозревает аппарат в неисправности. Кто прав, а кто нет, выясняют работники инспекции.



По словам Бирне, у ведомства есть оборудование, которое позволяет подключиться к аппарату и проверить, соответствует ли программное обеспечение имеющимся сертификатам, а также историю игр. Бывает, что утверждение игрока верно — у автомата действительно имеются технические неисправности, заключила Бирне.



Сейчас, если необходима информация о конкретном аппарате или ходе игры, инспектор едет в зал. С единой сетью он сможет наблюдать за происходящим в режиме реального времени. Тем не менее, непосредственного присутствия на месте такая возможность не исключает. Например, необходимо будет убедиться, что к единой сети подключены все аппараты, указала Бирне.

Единая сеть позволит также собирать статистическую информацию и следить за работой самих компаний.