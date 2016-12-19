Астрономическая осень закончится в среду, 21 декабря в 12.44. На смену ей придет астрономическая зима. 21 декабря будет также самым коротким днем в году. Ночь же будет, наоборот, самой длинной.



Длительность светового дня будет 6 часов 26 минут в самой дальней северной точке Латвии в Руенском крае и семь часов и 2 минуты в самой южной точке в Даугавпилсском крае, свидетельствуют данные Американского Национального управления океанических и атмосферных исследований.



После 21 декабря каждый следующий день будет становиться все длиннее, а ночи - короче. Астрономическая весна начнется 20 марта.