Центр инновационного образования „Dinozauriņš” 18 декабря провел на Стропской эстраде мероприятие, в котором приняли участие даугавпилсские семьи.

Взрослые и дети с удовольствием участвовали в играх и соревнованиях, творческих мастерских, пробовали свои силы в конкурсах.

В программе были: саночные соревнования на скорость и дальность, конкурс на самый веселый и впечатляющий спуск с горки, вставка санок и снеговиков, снежная битва и другие веселые развлечения.