Предположительно в ближайшее время будет опубликовано заключение Госконтроля о проходившей в течение года на предприятии Daugavpils siltumtīkli ревизионной проверке.Государственные контролёры проверяли разные аспекты работы предприятия, в том числе формирование тарифа на тепло.
В частности, некоторые высказывают предположение, что будет констатировано, что договоры с посредниками о когенерации на ТЭЦ заключены с нарушением и являются по сути незаконными, как и их последующие корректировки.
Очевидно, что не оставили без внимания проверяющие тот факт, что предприятие работает без необходимых документов планирования и в последнее время существенно сократило самостоятельно производимую часть тепла.
Будет ли констатированы и более крупные схемы нажива - за счёт горожан - а именно, оценка договоров с Latneftegaz и Cefus, мы узнаем в ближайшее время.
Могу предложить компенсацию натурой - от мёртвого осла уши.
https://youtu.be/oDFI_vZNTdI
Ищут прохожие - здесь и в столице,
Ищет и КНАБ, и ПБ, госконтроль,
Ищет тупой интернетовский тролль,
Элксниньш вопит: вот сейчас всё найду!
Ищет и Эйгим - (с пинком на заду,
Даже с двумя. Хочет третий, видать).
Ищет проплаченных блоггеров рать.
Ищет Самарин, стараться он рад,
Чтобы сынуля вновь стал депутат.
Тут постараться, конечно, не грех:
Папа за сына обгадит вмиг всех.
Ищут: ну что же там дума украла?
Ищут, и вновь начинают сначала.
Криков-то много, но только беда:
Ни приговоров, ни дел, ни суда.
Нет результата, не могут найти.
Может, пора им всем на… пойти?