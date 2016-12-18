Латгалия не способна использовать свой потенциал приграничной зоны. Муниципальное финансирование стоит активнее вкладывать в человеческие ресурсы — создавать новые рабочие места и развивать технологии, уверен ректор Резекненской технологической академии Эдмунд Тейрумниекс.
Тейрумниекс подчеркнул, что уровень образования — это то, что воздействует на людей: как они смотрят и оценивают перспективы в природе, особенно на охраняемых природных территориях. «Для одной группы людей — это бремя и груз, для других — возможность», — указал ректор.
Самая большая проблема Латгалии в том, что деревни опустели — и за 10 лет закрылись 11 образовательных учреждений, уверен Тейрумниекс.
Кроме того, в Латгале высок уровень безработицы — и самоуправление не способно использовать финансирование европейских структурных фондов и работать над тем, чтобы максимально привлекать молодежь и создавать новые рабочие места. «У нас есть потенциальный объем средств, мы не предоставили наиболее эффективную модель планирования, чтобы сохранить и человеческие ресурсы, и развивать предпринимательство. Не использовали этот приграничный потенциал, который могли бы использовать в Латгале», — уверен ректор. Он добавил, что и у соседей-литовцев все идет не очень гладко, однако там самоуправления, расположенные в регионах, так стремительно человеческие ресурсы не теряют.
«Если хотим здесь что-то развивать, люди должны быть образованные, «на ты» с новыми технологиями», — уверен Тейрумниекс.
Средства, которые самоуправления разделяют централизованно, стоит распределять локально, уверен ректор. Например, поляки и литовцы финансовые ресурсы направляют на новое оборудование и технологии на предприятиях, тогда как в Латгале больше ориентируются на культурные потребности. «Необходимо создавать добавленную стоимость через создание продуктов, и это обеспечит новые рабочие места», — уверен ректор.
Он рассказал, что студенты академии осваивают новое технологическое оборудование, которого на многих латгальских предприятиях нет. «У него рабочие практические навыки и знания выше, чем в тот момент, когда он попадет на рынок труда».
Многие студенты своим рабочим местом выбирают Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, однако в регионах зарплата может быть на 40-60% ниже, чем в Риге, поэтому большая часть молодых специалистах решает в краях не оставаться.
В течение последних четырех лет число учащихся в академии остается неизменным — около 1,8 тысяч студентов. Кроме того, успешно удается привлечь на учебу иностранцев. Если у выпускника есть гарантированное рабочее место, он останется в Латгале. Вскоре в Резекне планируют создать бизнес-инкубатор, который станет стимулом для создания новых предприятий и работы в них, уверен Тейрумниекс.
Самая большая проблема Латгалии в том, что деревни опустели — и за 10 лет закрылись 11 образовательных учреждений, уверен Тейрумниекс.
Кроме того, в Латгале высок уровень безработицы — и самоуправление не способно использовать финансирование европейских структурных фондов и работать над тем, чтобы максимально привлекать молодежь и создавать новые рабочие места. «У нас есть потенциальный объем средств, мы не предоставили наиболее эффективную модель планирования, чтобы сохранить и человеческие ресурсы, и развивать предпринимательство. Не использовали этот приграничный потенциал, который могли бы использовать в Латгале», — уверен ректор. Он добавил, что и у соседей-литовцев все идет не очень гладко, однако там самоуправления, расположенные в регионах, так стремительно человеческие ресурсы не теряют.
«Если хотим здесь что-то развивать, люди должны быть образованные, «на ты» с новыми технологиями», — уверен Тейрумниекс.
Средства, которые самоуправления разделяют централизованно, стоит распределять локально, уверен ректор. Например, поляки и литовцы финансовые ресурсы направляют на новое оборудование и технологии на предприятиях, тогда как в Латгале больше ориентируются на культурные потребности. «Необходимо создавать добавленную стоимость через создание продуктов, и это обеспечит новые рабочие места», — уверен ректор.
Он рассказал, что студенты академии осваивают новое технологическое оборудование, которого на многих латгальских предприятиях нет. «У него рабочие практические навыки и знания выше, чем в тот момент, когда он попадет на рынок труда».
Многие студенты своим рабочим местом выбирают Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, однако в регионах зарплата может быть на 40-60% ниже, чем в Риге, поэтому большая часть молодых специалистах решает в краях не оставаться.
В течение последних четырех лет число учащихся в академии остается неизменным — около 1,8 тысяч студентов. Кроме того, успешно удается привлечь на учебу иностранцев. Если у выпускника есть гарантированное рабочее место, он останется в Латгале. Вскоре в Резекне планируют создать бизнес-инкубатор, который станет стимулом для создания новых предприятий и работы в них, уверен Тейрумниекс.
Необходимо шире использовать достижения науки и техники - дроны, подводные лодки и, даже, методику телепортации.
Народу после напряженного труда прогуляться негде
А у нас ни ума ни фантазии...
Может что-то в консерватории подправить ?...
А у нас ни ума ни фантазии...
Может что-то в консерватории подправить ?...
Именно поэтому поляки хотят легализовать 1 миллион украинских заробитчан, которые уже работают в Польше.
Работы для украинцев в Польше много — сайты объявлений пестрят предложениями трудоустройства. Правда, 90% — от нелегальных посредников.
Большинство работников в Польше работают на основе договоров, которые не гарантируют социальную защиту и достойные условия труда. Чтобы избежать злоупотреблений с обеих сторон, польская ассоциация предпринимателей и работодателей предлагает легализовать украинских работников.
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Мы выступаем за легализацию труда в Польше для миллиона работников из Украины, которые уже работают, чтобы они могли пользоваться такими же правами, как и граждане Польши. Мы хотим, чтобы украинцы могли менять место работы, чтобы они могли открывать свой бизнес,
— отметил президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезари Казьмерчак.
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«Сейчас наблюдаются две основные тенденции в украинско-польском сотрудничестве — это увеличение количества украинских предприятий, которые работают на польском рынке и инвестируют в польскую экономику. Вторая тенденция — увеличение количества украинских трудовых мигрантов, которые работают в Польше», — отметил Дещица.
По его словам, в Польше, по разным подсчетам, работает до миллиона трудовых мигрантов из Украины.
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/news/66916-posol-v-polshe-truditsya-million-ukrainskikh-zarobitchan#ixzz4TDdxxIx1