Латгалия не способна использовать свой потенциал приграничной зоны. Муниципальное финансирование стоит активнее вкладывать в человеческие ресурсы — создавать новые рабочие места и развивать технологии, уверен ректор Резекненской технологической академии Эдмунд Тейрумниекс.

Тейрумниекс подчеркнул, что уровень образования — это то, что воздействует на людей: как они смотрят и оценивают перспективы в природе, особенно на охраняемых природных территориях. «Для одной группы людей — это бремя и груз, для других — возможность», — указал ректор.



Самая большая проблема Латгалии в том, что деревни опустели — и за 10 лет закрылись 11 образовательных учреждений, уверен Тейрумниекс.



Кроме того, в Латгале высок уровень безработицы — и самоуправление не способно использовать финансирование европейских структурных фондов и работать над тем, чтобы максимально привлекать молодежь и создавать новые рабочие места. «У нас есть потенциальный объем средств, мы не предоставили наиболее эффективную модель планирования, чтобы сохранить и человеческие ресурсы, и развивать предпринимательство. Не использовали этот приграничный потенциал, который могли бы использовать в Латгале», — уверен ректор. Он добавил, что и у соседей-литовцев все идет не очень гладко, однако там самоуправления, расположенные в регионах, так стремительно человеческие ресурсы не теряют.



«Если хотим здесь что-то развивать, люди должны быть образованные, «на ты» с новыми технологиями», — уверен Тейрумниекс.



Средства, которые самоуправления разделяют централизованно, стоит распределять локально, уверен ректор. Например, поляки и литовцы финансовые ресурсы направляют на новое оборудование и технологии на предприятиях, тогда как в Латгале больше ориентируются на культурные потребности. «Необходимо создавать добавленную стоимость через создание продуктов, и это обеспечит новые рабочие места», — уверен ректор.



Он рассказал, что студенты академии осваивают новое технологическое оборудование, которого на многих латгальских предприятиях нет. «У него рабочие практические навыки и знания выше, чем в тот момент, когда он попадет на рынок труда».



Многие студенты своим рабочим местом выбирают Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, однако в регионах зарплата может быть на 40-60% ниже, чем в Риге, поэтому большая часть молодых специалистах решает в краях не оставаться.



В течение последних четырех лет число учащихся в академии остается неизменным — около 1,8 тысяч студентов. Кроме того, успешно удается привлечь на учебу иностранцев. Если у выпускника есть гарантированное рабочее место, он останется в Латгале. Вскоре в Резекне планируют создать бизнес-инкубатор, который станет стимулом для создания новых предприятий и работы в них, уверен Тейрумниекс.