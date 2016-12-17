Весной Даугавпилсский театр не изменит своей традиции: в Риге пройдут Дни Даугавпилсского театра. На этот раз их программа значительно обширнее, чем в предыдущие годы. С марта по май Даугавпилсский театр будет гастролировать на сценах театра «Дайлес», Латвийского Национального театра и Рижского русского театра имени Михаила Чехова.

Уже в марте Дни Даугавпилсского театра откроются тремя гастрольными спектаклями в театре «Дайлес». Это «Опасный поворот», «Чужой праздник» и «Битва экстрасенсов».



2 марта в театре «Дайлес» в 19:00 начнется спектакль «Чужой праздник». Режиссер постановки – Паула Плявниеце, в основе спектакля лежат рассказы латвийского драматурга Агнесе Руткевич. «Чужой праздник» - это три трагикомических истории об одиночестве, которое сопровождает нас в течение всей жизни, и неважно, ты находишься один или в толпе. Рассказы напоминают, что у человека всегда есть возможность быть счастливым и добродушно посмеяться над собой, тогда и одиночество может стать праздником. Нужно отметить, что за драматургию этого спектакля Агнесе Руткевич была номинирована на приз Spēlmaņu nakts («Ночь лицедеев») в номинации «Достижение года в оригинальной драматургии».



3 марта в «Дайлес» (начало в 19:00) зрителей ждет психологическая криминальная драма «Опасный поворот» (режиссер Олег Шапошников). Пьеса английского драматурга Джона Бойнтона Пристли рассказывает о значении правды и лжи в жизни человека. Сюжет разворачивается в загородном доме в Англии, куда супружеская пара Кэпленов пригласила друзей на ужин. На первый взгляд, всех этих людей связывают счастливые дружеские отношения, но на самом деле, как клей, их держат вместе ложь и тайны. Нечаянно сказанная фраза приводит к череде событий, раскрывающих одну тайну за другой. Готовы ли герои принять правду? Ответ на этот вопрос станет для них главным испытанием.



19 марта гастроли Даугавпилсского театра в театре «Дайлес» завершит комедия «Битва экстрасенсов» (режиссер Ивар Лусис, начало спектакля в 15:00). Главные герои постановки – обычная семья, муж и жена, уставшие от повседневности и быта. Их отношения зашли в тупик, и проблемы постарается решить экстрасенс. В ролях – латвийский мастер комедийного жанра Янис Яранс и актеры Даугавпилсского театра Кристине Вейнштейна и Ритварс Гайлумс.



Билеты можно приобрести в кассе театра «Дайлес», кассах Biļešu paradīzes и в интернете на www.bilesuparadize.lv.



Более подробная информация о Днях Даугавпилсского театра в Риге – в ближайшее время.