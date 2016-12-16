Подготовлен проект «Развитие долгосрочной мобильности в городах Витебск и Даугавпилс» для подачи на рассмотрение в финансовый инструмент приграничного сотрудничества Латвия – Литва – Белоруссия.
Проект поддержали депутаты на финансовом комитете Даугавпилсской думы. Он предусматривает улучшение безопасности пешеходов и велосипедистов. Для этого на участках улиц Гулбью, Достоевского, Цесу и Оду будет обустроено освещение.
Общее финансирование проекта составит 1 559 579 евро, 10% из которых будет взято из бюджета города. 90% расходов оплатит Европа.
Общее финансирование проекта составит 1 559 579 евро, 10% из которых будет взято из бюджета города. 90% расходов оплатит Европа.
Ну сказали бы просто - нужно провести освещение.
Но нет - «Развитие долгосрочной мобильности по улучшению инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов»
Перед кем выеживаются..
А вырубка , ПРОСТАЯ ВЫРУБКА, у них называется ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСА !
Примитивные неучи, пытающиеся прикрыть собственную никчемность "умными", запутанными, витиеватыми формулировками...
напишу здесь--вот советская карикатура.И одной конфессии не хватает.Какой?