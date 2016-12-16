15 декабря предприятие «Labiekārtošana-D» приступило к оценке финансового предложения рижской фирмы «Agritex» - официального представителя известной английской компании. Эта фирма стала единственным участником объявленной предприятием закупочной процедуры на поставку фронтального трактора-погрузчика с возможностью установки дополнительного оборудования.

Как сообщил коммерческий директор «Labiekārtošana-D» Марис Гаркуль, до сих пор аналогичную машину предприятие арендовало, однако потребность в ней настолько высока, что выгоднее иметь новую, современную технику в своём распоряжении. По техническим параметрам оборудование отвечает требованиям заказчика. Трактор способен копать, грузить, устанавливать навесное оборудование: ковш, лопату, вилы и др. Поставщик даёт гарантию сроком на 5 лет.

Фронтальный трактор-погрузчик стоимостью около 80 000 евро планируется прибрести в лизинг. Окончательное решение будет принято после тщательной проверки всех предоставленных документов.