Согласно договору с ООО Latvijas koncerti за концерт «Жемчужины оперной музыки», который пройдет в Даугавпилсе, городская дума заплатит 8 900 евро. В концерте примут участие маэстро Раймонд Паулс, камерный оркестр Sinfonietta Rīga и биг-бэнд Латвийского радио.

Как сообщила руководитель городского Центра латышской культуры Регина Османе местным СМИ, мероприятие состоится 19 декабря в честь 79-летия даугавпилсского Дома Единства. Цена на билеты является льготной — всего 5 евро.

В прошлом году в честь этого события выступала Мария Наумова.